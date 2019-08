Allenatori serie A senza panchina

Allenatori serie A - chi verrà esonerato per primo? Le ipotesi dei bookies - ecco chi rischia : C’è attesa per l’inizio della Serie A, manca meno di un mese e poi sarà di nuovo campionato. Tra i temi che la faranno da padrone, sin subito, ci saranno gli esoneri degli Allenatori. Grana, questa, che specie in Italia non viene risolta a causa della poca pazienza dei presidenti i quali alle prime difficoltà pensano di poter trovare la soluzione sollevando dall’incarico i tecnici sotto contratto. A tal proposito, ci sono ...

Quanto guadagnano giocatori e Allenatori di Serie B : gli stipendi : Quanto guadagnano giocatori e allenatori di Serie B: gli stipendi La Lega di Serie B ha precisato l’entità degli gli stipendi minimi non solo dei giocatori ma anche degli altri ruoli attivi nelle società della cadetteria. Serie B: 5 fasce di stipendio per i calciatori Lo stipendio minimo dei calciatori di Serie B si divide in 5 fasce che dipendono dall’età; in sostanza, lo stipendio minimo di un giocatore varia aumenta a seconda di ...

Calendario Serie A 2019-20 - sorteggio/ Diretta tv : ecco i 20 Allenatori al via! : sorteggio Calendario Serie A 2019-2020, Diretta tv e con live streaming video: le partite, il tabellone, i derby e le 38 giornate di campionato.

Serie C - in due ufficializzano i nuovi Allenatori : Tedino va a Teramo - Di Donato ad Arezzo : Due cambi in panchina in Serie C. Oggi, Teramo ed Arezzo hanno infatti ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore. I primi hanno annunciato l’ingaggio di Bruno Tedino, che ha firmato per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 16, presso la “Sala Conferenze” della Infosat Spa di Sant’Atto di Teramo. I toscani hanno invece annunciato ...