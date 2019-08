Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo | temiamo una strage

Alarm Phone - "naufragio barcone in Libia"/ Si teme strage con 100 migranti morti : Alarm Phone lancia allarme dalla Libia 'forse naufragio barca con a bordo più di 100 migranti': si teme una strage, in attesa di conferme

Alarm Phone : barcone con 40 persone alla deriva al largo della Libia : Un barcone con una quarantina di migranti è stato segnalato alla deriva al largo della Libia da Alarm Phone, la piattaforma che raccoglie le richieste di aiuto nel Mediterraneo. A bordo ci sarebbero anche cinque donne e un bambino.Alarm Phone ha fatto sapere su Twitter di aver aver girato la segnalazione alle autorità di Italia e Malta. "Oggi alle 12.25 abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo vicino alla Libia. A bordo circa 40 ...

Migranti - Alarm Phone : “Barchino alla deriva con 12-14 persone a bordo” : L'ong Alarm Phone ha segnalato la presenza di un barchino alla deriva, nei pressi di Lampedusa: ieri sera intorno alla mezzanotte la Guardia costiera ha confermato di essere in contatto con l'imbarcazione, e ha detto che li avrebbero cercati, ma le persone sono rimaste in mare tutta la notte. L'ultimo contatto con il barchino è avvenuto questa mattina intorno alle 7.Continua a leggere

Migranti - Mediterranea : salviamo gommone con 55 a bordo - non possono tornare in Libia. Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale Mappa : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...