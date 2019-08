Addio Ida Colucci | una vita per l’informazione Rai

Lutto in Rai. Addio a Ida Colucci - ex direttore del Tg2 : Mondo del giornalismo in Lutto per una morte improvvisa. All’età di cinquantotto anni se n’è andata Ida Colucci, ex direttrice del TG2 e a lungo cronista parlamentare e inviata. Da tempo soffriva di problemi di salute e oggi è scomparsa dopo una lunga battaglia. Volto storico del giornalismo televisivo italiano, fino a pochi mesi fa ha ricoperto il ruolo più alto della gestione del telegiornale del secondo canale. Lo ha fatto con ...

Addio alla giornalista Ida Colucci. È stata direttrice del TG2 : Carlo Lanna All'età di 58 anni a causa di un tumore si è spenta Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2 La notizia è pochi minuti fa. Si è spenta all’età di 58 anni la giornalista Ida Colucci dopo una lunga battaglia contro il cancro. Con un passato da cronista, la Colucci ha segnato una pagina molto importante del giornalismo italiano. Amata e ben voluta da tutti, ricordata come una donna dal carattere forte, avrebbe ...

Dal conclave 5S l'Addio a Salvini"Inaffidabile. Noi il 20 con Conte" : Beppe Grillo ha incontrato oggi a Marina di Bibbona Davide Casaleggio e il leader M5S Luigi Di Maio. Con loro anche il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, la senatrice Paola Taverna. Segui su affaritaliani.it

Nadia Toffa morta - il toccante messaggio d’Addio della sua famiglia : “Figlia - sorella - zia - guerriera potente in ogni sfida” : “Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi”. Inizia così il toccante messaggio d’addio a Nadia Toffa pubblicato dalla sua famiglia sul suo profilo Instagram assieme ad una foto tutti insieme, abbracciati e sorridenti. “Si spegne con te una luce calda, ...

Boca Juniors - Addio a Nike : Adidas sponsor dal 2020 : Boca Juniors Adidas – Novità storica in casa Boca Juniors. Il club argentino, infatti, ha approvato il cambio di sponsor tecnico a partire dal 2020, quando Adidas sostituirà Nike. Si separano dunque le strade degli Xeneizes e dell’azienda statunitense, dopo una collaborazione durata 23 anni. Il club ha annunciato la novità attraverso una nota: «Sottoposta […] L'articolo Boca Juniors, addio a Nike: Adidas sponsor dal 2020 è stato ...

Luciano De Crescenzo - il lungo Addio della sua città : la folla grida il suo nome all’uscita della bara : Sarà tumulata a Furore, in Costiera Amalfitana, la salma dello scrittore, regista, attore e conduttore televisivo Luciano De Crescenzo, che si è spento a Roma nei giorni scorsi all’età di 90 anni. Ai suoi funerali a Napoli una basilica di Santa Chiara gremita di persone, tra volti noti e tanti cittadini, ma anche numerosi turisti. “Luciano ha rappresentato una pagina straordinaria della Napoli dell’affetto, della Napoli del sorriso”, ...

Addio a Borrelli - padre e guida del pool Mani pulite : Francesco Saverio Borrelli, procuratore della Repubblica di Milano all’epoca di Mani pulite, si è spento all’età di 89 anni. Esattamente 25 anni dopo quel 14 luglio del 1994 quando...

Francesco Monte si è già fidanzato dopo l'Addio con Giulia : la prima foto con Isabella : Per Francesco Monte è giunto il momento di voltare pagina e di andare avanti dopo la fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi. Per l'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è arrivata una nuova fiamma che gli ha rapito il cuore. Trattasi della bella modella Isabella De Candia, nota al grande pubblico per essere stata 'Madre Natura' in una delle puntate dell'ultima edizione di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. ...

Temptation Island : Jessica torna a casa col single Zarino - Addio al fidanzato dopo 3 anni : dopo Nunzia e Arcangelo, un'altra coppia non ha avuto il lieto fine al falò di confronto di Temptation Island. All'inizio della quarta puntata del reality, infatti, il pubblico ha assistito al serrato botta e risposta tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, conclusosi con un prevedibile addio. La ragazza, oltre ad aver lasciato il fidanzato, ha confermato l'interesse che ha scoperto di avere per il single Alessandro Zarino nel villaggio: i ...

Paola Di Benedetto annuncia l'Addio a Fede Rossi su IG : 'Fidarsi non serve a nulla' : Stamattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell'improvvisa rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La modella, con un messaggio apparso nelle sue Instagram Stories, ha annunciato l'addio al fidanzato con parole che lasciano intendere che potrebbe esserci una mancanza di rispetto dietro alla decisione che ha preso. I fan della coppia sono rimasti spiazzati dal triste epilogo, soprattutto se si pensa che i due ...

Temptation Island - Javier conquista Ilaria : lei avrebbe detto Addio al fidanzato : Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, l’attenzione dei telespettatori di Temptation Island 2019 si è concentrata, oltre che sulla coppia Jessica e Andrea, anche su Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, con quest’ultima che, nel corso della terza puntata, ha allacciato un rapporto sempre più stretto con il tentatore Javier Martinez, molto apprezzato dal pubblico dei social. La Teolis, dopo aver visto l’avvicinamento tra il fidanzato con la single ...

Sepe - splendida lettera di Addio : “Servirebbero milioni di parole per descrivere i miei 20 anni di Napoli! Ne sarò sempre grato…” : Sepe saluta la piazza ed i tifosi, la lettera su Instagram Luigi Sepe è ufficiale il suo passaggio al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il portiere ex Napoli ha voluto salutare i tifosi con una bellissima lettera su Instagram: “Servirebbero milioni di parole per descrivere questi miei 20 anni di NAPOLI… dalla prima volta nel lontano 1999 a Marianella finendo con l’ultima volta al san Paolo contro il ...

Jimmy Ghione : l’Addio all’ex moglie e la nuova fidanzata Daria Baykalova : Jimmy Ghione è stato lasciato dall’ex moglie: l’incontro con la fidanzata Daria Jimmy Ghione ha finalmente ritrovato la serenità affettiva. Lo storico inviato di Striscia la notizia ha sofferto a lungo per la fine del suo matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni. A porre fine alla relazione l’ex indossatrice, che non provava più un sentimento […] L'articolo Jimmy Ghione: l’addio all’ex moglie e la ...

Florijana Ismaili morta affogata nel lago di Como - il messaggio d’Addio della fidanzata : “Non so come vivrò senza te” : FQ Magazine 77enne va al cinema a vedere il film horror “Annabelle 3”: muore durante la proiezione “Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore”. A scriverlo su Instagram è Melanie Mueller, ...