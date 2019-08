Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) Giancarlo Giannini Se andate ae amate i, e non disdegnate simpatia e originalità, dovete andare a mangiare da. Ristorantino, questo il nome del locale. Che è un’immersione in un’altra dimensione. Non solo gastronomica. È nel centro di, vicinissimo al mercato del Capo, in una piazzetta che infonde serenità. Che sembra un borgo di pescatori. Noi siamo arrivati presto per cena e abbiamo trovato Giuseppe che è primo cameriere, secondo cameriere, capo sala. Fa tutto lui ma non prende le comande. Ai fornelli c’è la coppia che incarna l’anima del locale. Lui e lei di cui purtroppo abbiamo dimenticato il nome. È scritto nella presentazione del menù. Sergio – lui – è il sosia di Giancarlo Giannini, in tutto e per tutto. Dagli occhi blu alle espressioni. Avrà studiato, anche se lui dirà di no. Quando il cliente deve ordinare, ...

napolista : A Palermo le bruschette ai ricci di Spanò sono patrimonio dell’Unesco Un ristorante al centro, condotto in maniera… -