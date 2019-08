3 From Hell | il nuovo film di Rob Zombie | leader degli White Zombie e regista

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Credo che dire “ognuno ha il proprio luogo ideale” non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Uno lo dice, ognuno ha il proprio luogo ideale, e tac, subito tutti capiscono di cosa si sta parlando. Come se uno dicesse “casa”. Anche se il luogo ideale non è necessariamente casa, anzi, non è quasi mai casa, credo. Del resto la parola ideale non si trova in quel modo di dire così, per caso. Punta a qualcosa di alto, spesso di irrealizabile. O quantomeno di non quotidiano. Io nella vita scrivo, e scrivo spesso di musica. Ma il mio luogo ideale, quello che, appunto, idealizzo, pur essendoci stato, è più legato al mio essere scrittore che al mio essere critico musicale, sempre che esista una netta separazione tra questi miei due ruoli. Il mio luogo ideale si trova in California, qualche centinaio di chilometri sopra Los Angeles, a non troppi da San Francisco. Si chiama Big Sur, e se ...

