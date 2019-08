220 anni fa moriva Eleonora Pimentel Fonseca | la donna che morì per la Rivoluzione

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) Giornalista, poetessa e rivoluzionaria:è ancora oggi una delle figure storiche più affascinanti di sempre, resa immortale dal bellissimo romanzo di Enzo Striano "Il resto di niente" pubblicato alla fine degliOttanta. Il 20 agosto 1799 lafiniva sul patibolo, giustiziata per aver sostenuto l'ideale della Repubblica napoletana.

angy_cocco : @cacciaramarri Grazie Io ho conosciuto un olmo di 220 anni, era bellissimo e sembrava sano a Varese, grande nubifr… - Rarioooo____ : RT @pmenti: @Rarioooo____ 220 milioni per due anni di contratto, se ne va a zero a giugno, la champions resta un miraggio, segna meno di Za… - pmenti : @Rarioooo____ 220 milioni per due anni di contratto, se ne va a zero a giugno, la champions resta un miraggio, segn… -