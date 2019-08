12 domande che possono cambiarti la vita

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) 12chelaTutto è davvero sotto il mio controllo?Come dev'essere il tuo giorno ideale?Essere o fare?Se io non sono per me, chi è? Se io sono solo per me, chi sono io?Cosa mi perdo preoccupandomi?Sto facendo il mio lavoro?Quali sono le cose importanti della?A chi serve davvero?Ma tutto questo ha davvero importanza? Ed è tempo ben speso?Questo è davvero ciò che voglio essere?Qual è il significato della?Si faccia una domanda e si dia una risposta, dice un celebre conduttore televisivo con un tocco di ironia. Non ce n’è poi molta da infilarci, in realtà, su certe questioni essenziali per la nostra. E l’estate è probabilmente il momento migliore per porsele. Non tanto per trovare le risposte – spesso non ce ne sono o ce n’è più di una, laè fatta di sfumature, non è bianca o nera – ma, appunto, per riflettere sullestesse. Che...

