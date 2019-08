Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ci sono deichelae sono diventati, a torto o a ragione, degli autentici cult. Parliamo ad esempio di “Free Fallin” di Tom Petty, pubblicato 30 anni fa, “Sabotage” dei Bestie Boys pubblicato 25 anni fa e “Bad Romance” di Lady Gaga, di 10 anni fa.ha deciso di rimasterizzarli con qualità HD, partendo dalla qualità SD originale; in sostanza di far diventare dei video in bassa definizione deiin alta definizione, migliorandone anche l’audio. L’obiettivo dichiarato è, entro il 2020, di raggiungere quotali che. Fondamentale per la realizzazione del progetto la collaborazione con Universal Music Group, che ha già permesso di rimasterizzare 100, fra cui grandi classici di Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel ...

Cascavel47 : 1000 videoclip che hanno fatto la storia della musica presto disponibili su YouTube con qualità HD… - xprincesspark : RT @cookiesthighs1: Oggi non solo è 1000 giorni per 'I purple you' ma Tae ha pubblicato un vero e proprio videoclip (a mio parere super ae… -