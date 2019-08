Windows 10 20H1 | principali novità build 18963

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18963 : È da poche ore disponibile al download la build 18963 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità GPU temperature comes to Task Manager One of the longstanding requests we’ve been tracking for Task Manager is to add temperature monitoring support, and with today’s build we’re making progress on that ask. If you have a dedicated GPU card, we will now bubble up the current temperature next to ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18956 [Agg. SDK] : [Aggiornamento] Durante la serata di ieri, Microsoft ha rilasciato l’SDK della build 18956 (link). Articolo originale (07/08/2019), È da poco disponibile al download la build 18956 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità A redesigned Network Status page in Settings Based on your feedback, we’re revamping the Network & Internet landing page in Settings to provide more ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18963 : È da poche ore disponibile al download la build 18963 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità GPU temperature comes to Task Manager One of the longstanding requests we’ve been tracking for Task Manager is to add temperature monitoring support, and with today’s build we’re making progress on that ask. If you have a dedicated GPU card, we will now bubble up the current temperature next to ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18956 [Agg. SDK] : [Aggiornamento] Durante la serata di ieri, Microsoft ha rilasciato l’SDK della build 18956 (link). Articolo originale (07/08/2019), È da poco disponibile al download la build 18956 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità A redesigned Network Status page in Settings Based on your feedback, we’re revamping the Network & Internet landing page in Settings to provide more ...

Windows 10 20H1 : rinnovata la pagina Stato della rete : Nella build 18956 di Windows 10 20H1, rilasciata ieri per gli Insider, Microsoft ha rinnovato la pagina Stato della rete nelle Impostazioni. Sulla base dei feedback, stiamo aggiornando la pagina di destinazione in rete e Internet nelle Impostazioni per fornire più informazioni a colpo d’occhio sulla connettività del tuo dispositivo, combinando diverse pagine per darti una visione chiara di come sei connesso a internet. Nuova vista per le ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18956 : È da poco disponibile al download la build 18956 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità A redesigned Network Status page in Settings Based on your feedback, we’re revamping the Network & Internet landing page in Settings to provide more information at a glance about your device’s connectivity, combining several pages to give you one clear view of how you are connected to the ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18950 [Agg. ISO e SDK] : [Aggiornamento] Microsoft ha da poco reso disponibile al download il file ISO e l’SDK della build 18950 (link file ISO, link SDK). Articolo originale (31/07/2019), È da pochissimo disponibile al download la build 18950 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Japanese IME Improvements Thank you everyone who’s shared feedback so far about the new Japanese IME. The development team ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18950 : È da pochissimo disponibile al download la build 18950 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Japanese IME Improvements Thank you everyone who’s shared feedback so far about the new Japanese IME. The development team has been working on improving the quality based on your feedback. Here are some improvements that you can try out in this build: Prediction Candidate window key ...

Windows 10 20H1 : principali novità build 18945 : Microsoft ha rilasciato venerdì la build 18945 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead: in questo articolo vediamo le principali novità introdotte. Nuova esperienza di Cortana (solo U.S.) Microsoft ha iniziato a implementare una nuova esperienza di Cortana (in versione beta) per gli utenti Windows Insider negli Stati Uniti. Adesso è disponibile una nuova interfaccia utente che permette di ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18941 : È da pochissimo disponibile al download la build 18941 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Updating the Korean IME Earlier in this development cycle, we released updated versions of both the Chinese and Japanese IMEs. As part of our ongoing efforts to modernize and improve your typing experience in Windows, today we’re rolling out an updated version of the Korean IME to all Insiders ...

Windows 10 20H1 : novità per il calendario e Windows Hello : Nella build 18936 di Windows 10 20H1, rilasciata mercoledì per gli Insider, Microsoft ha introdotto due novità interessanti per il calendario e Windows Hello. Crea eventi dalla barra delle appicazioni Hai mai aperto l’orologio e il calendario a tendina per organizzare i pensieri mentre fai progetti? A partire da questa build è possibile creare eventi, o promemoria, direttamente dalla taskbar: Scegli la data. Dai un nome ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18936 : È da ieri sera al download la build 18936 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Your Phone app – Phone screen now available on more Surface devices As promised, we’re excited to expand the availability of the phone screen feature to more PCs. With the latest driver update in the Windows insider rings (Marvell 15.68.17013.110), the following Surface devices will preview the phone screen ...

Windows 10 20H1 : nuove opzioni per gestire le notifiche [Agg. Ufficiale] : [Aggiornamento] Stasera, con il rilascio della build 18932, Microsoft ha reso ufficialmente disponibili le nuove opzioni per le notifiche con una piccola aggiunta: ora è possibile disattivare i suoni di notifica dalle Impostazioni. Articolo originale (18/06/2019); Nella build 18917 di Windows 10 20H1, rilasciata mercoledì per gli Insider nel ramo di distribuzione Fast, Microsoft ha iniziato a testare alcune nuove opzioni per gestire le ...

Windows 10 20H1 : disponibile la build 18932 : È da poco disponibile al download la build 18932 per gli utenti Windows 10 20H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Eye Control Improvements We’re continuing to extend and improve Eye Control based on your customer feedback. With this release, we have improvements in the following areas, which we invite your feedback about through the Feedback Hub and Microsoft Accessibility Feedback Forum. Drag-and-drop: One of ...