Vogliamo il governo del cambiamento climatico!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Le ultime settimane sono state segnate da nuovi sintomi dell’emergenza climatica: 10 miliardi di alberi e un’area grande quanto il Portogallo sono andati a fuoco in Siberia, mentre in India un’ondata di caldo eccezionale ha lasciato sul terreno oltre 1700 morti. E anche il nostro paese, seppure protetto da condizioni meteorologiche normalmente moderate, ha avuto i suoi eventi tragici, come la tromba d’aria che ha ucciso una giovane a Fiumicino, o la grandinata da record a Pescara. Questi fenomeni non sono frutto dei capricci del caso, ma hanno un responsabile con nome e cognome: riscaldamento globale. Secoli di emissioni climalteranti hanno portato il pianeta sull’orlo del collasso, e se qualcuno pensa ancora tutto questo sia un problema solo per panda e pinguini si sbaglia di grosso. L’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) pubblicato solo pochi giorni ...

borghi_claudio : La bufala più ridicola è che Salvini ha fatto cadere il governo per NON fare la legge di bilancio. Guardate che se… - nzingaretti : Il governo ha fallito, noi non temiamo il voto. Proponiamo una visione alternativa per l'Italia e vogliamo parlare… - LegaSalvini : ++ GOVERNO: AGNELLI (CONFIMI), 'ELEZIONI SUBITO E POI MANOVRA FORTE' ++ Agnelli: 'Siamo stanchi delle manovrine,… -