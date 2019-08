VIDEO Tiro a volo | la furia di Albano Pera | “Vergogna | ci hanno rubato una carta

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Il piattello della discordia: nella finale del trap maschile di ieri nella tappa di Coppa del Mondo didi Lahti in Finlandia, un piattello fatto ripetere al russo Alipov ha fatto montare la polemica in casa Italia, ed alla fine De Filippis non è riuscito a centrare laolimpica, suto proprio dal russo che, al contrario, ha staccato il biglietto per Tokyo.spiega al sito federale: “Questo è il piattello che nella finale di oggi Alipov ha sparato al minuto 35 del. L’arbitro ha dato il cartellino giallo ad Alipov per non aver rispettato i 12 secondi. Alipov ha dovuto ripetere il piattello, ha sparato lo stesso piattello centrale ed ha fatto ZERO. Alipov ha reclamato e il Jury ha deciso che il piattello non doveva essere centrale, ma sinistro asserendo che, riguardando il, Alipov aveva sparato un piattello sinistro. Tutti potete vedere che ...

sportface2016 : Il gol del 3-1 di Federico #Chiesa - #FiorentinaMonza - adialtallit : Sognavo un fuoriclasse hanno preso il Re col tiro così forte sfonda tutte le porte ha il 7 sulla schiena il s… - sghi29 : RT @DAZN_IT: Gran tiro... ma la parata è migliore ?? #MLS #DAZN -