Video Manchester City Tottenham | 2-2 | | gol e highlights | 4 gol e tante emozioni

Liverpool-Manchester City - scazzottata pazzesca prima del match : pugni e calci tra tifosi in metro [ Video ] : Una violenta rissa è scoppiata in metro politana tra i tifosi del Liverpool e quelli del Manchester City , diretti allo stadio per assistere alla partita Una violenta rissa, scoppiata sulla metro politana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City , vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i ...

Video – Highlights Manchester City-West Ham - gol straordinario di David Silva : Il Manchester City tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato gli Highlights del match di oggi contro il West Ham United. La partita è terminata 4-1 ed ha sancito la prima vittoria stagionale per gli uomini di Pep Guardiola. Four goals to kick-off pre-season including a brace for @sterling7! #PLAsiaTrophy action! #mancity pic.twitter.com/aoMNipDqIf — Manchester City (@ManCity) July 17, 2019 Leggi ancora su ...

Che beffa per il Manchester United! All’allenamento spunta un aereo con sfottò [Video] : aereo con sfottò per il Manchester United a Perth: che beffa per i Red Devils Il Manchester United si trova in Australia, precisamente a Perth, in vista della nuova stagione di Premier League. Dopo il ko in finale di Champions League, oggi in Australia i Red Devils hanno avuto una spiacevole sorpresa: sulle teste dei giocatori in campo, infatti, è volato un aereo da turismo che trainava uno striscione con… sfottò. “Liverpool FC ...