Veterinario a Melbourne “In Italia condizioni inaccettabili dopo la laurea In tanti

(Di domenica 18 agosto 2019) Luca ricorda bene il momento della sua partenza che lo portava via dall’. “Ho pianto per un’ora mentre ero sul volo. È stata la sensazione più strana che abbia mai provato: quella di andare incontro a un futuro incerto, di non sapere cosa ti aspetta dall’altra parte del mondo e cosa ne sarà della tua vita”. 25 anni, da Perugia, Luca Massetti vive in Australia per seguire il suo PhD in veterinaria: “Inè veramente difficile accettare lein cui noi veterinari ci troviamola”.le medie il consiglio di genitori e professori di Luca era quello di scegliere la scuola alberghiera. “E invece ho fatto lo scientifico”, sorride. Poi il test di veterinaria: “Era la mia unica opportunità. Mi piaceva perché la facoltà univa le mie due più grandi passioni di sempre: la scienza e gli animali”.5 anni di studio “matto e disperatissimo” Luca si...

