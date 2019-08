Veglia del Forum solidale di Lampedusa : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “Noi da qui non ce ne andiamo finché non scendono tutt*”. Così il Forum solidale di Lampedusa che ieri sera ha proseguito la Veglia sugli scalini della chiesa di Lampedusa. L'articolo Veglia del Forum solidale di Lampedusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Una delle due persone incaricate di sorVegliare Jeffrey Epstein non era una vera guardia carceraria - dice il New York Times : Sono emersi alcuni nuovi dettagli sulla morte in carcere di Jeffrey Epstein, il multimilionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale. Secondo varie persone legate al sistema carcerario e alla polizia che hanno parlato con il New York Times

Il suicidio del finanziere : “Epstein lasciato in cella senza sorVeglianza”. Trump accusa Clinton di complotto : Aperte tre inchieste. Il presidente insinua che il 66enne avrebbe fatto rivelazioni imbarazzanti

SVegliarsi all’alba e andare a dormire prestissimo è scritto nei geni e più comune del previsto : Ricercatori americani hanno determinato che l'abitudine di andare a dormire e alzarsi prestissimo è più comune di quanto si credesse - interessa una persona su 300 - e sarebbe legata a specifici geni, quelli della cosiddetta fase avanzata del sonno. Chi ne è "colpito" ha anche bisogno di meno minuti extra di riposo nel weekend per recuperare.Continua a leggere

Il suicidio del finanziere : “Epstein lasciato in cella senza sorVeglianza”. Trump accusa Clinton di complotto : Aperte tre inchieste. Il presidente insinua che il 66enne avrebbe fatto rivelazioni imbarazzanti

Nel cuore della notte una donna viene sVegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...

Usa - nel filmato della videosorVeglianza il momento in cui la polizia uccide il killer di Dayton : Il killer di Dayton, in Ohio, indossava un giubbotto antiproiettile. Lo hanno fatto sapere i servizi d’emergenza, citati dai media statunitensi, sottolineando che il movente della strage è ancora ignoto e indagini sono in corso. Nove persone sono state uccise e altre 16 sono rimaste ferite nell’attacco in una popolare zona della città. La polizia ha confermato che il killer è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dagli agenti intervenuti sul ...

Dieta del limone bollito per dimagrire 2 kg : risVeglia metabolismo : La Dieta del limone bollito può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana e ridurre il gonfiore della pancia. E’ una Dieta che risveglia metabolismo

Kim si risVeglia - Nordcorea lancia due missili a corto raggio sul Mar del Giappone : Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che Pyongyang ha lanciato due missili verso il Mare del Giappone per protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, complicando gli sforzi per rilanciare i negoziati sul programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno precisato più tardi che si è trattato di missili a corto raggio. Il Giappone, da parte sua, ha definito il lancio "estremamente spiacevole". Quello odierno ...

L'arancino Veglia sulla tomba di Andrea Camilleri : l'omaggio della Sicilia al suo illustre scrittore : Chissà come avrebbe raccontato la sua tomba Andrea Camilleri. Chissà come avrebbe descritto quell’arancino vicino al suo corpo sepolto, lasciato da qualche fan giunto sino al Cimitero Acattolico di Roma per piangere la sua scomparsa. Il papà di Montalbano è stato in vita in grado di raccontare le atmosfere e le suggestioni Siciliane, il suo nome si lega a quella terra. Chi vuole celebrarlo adesso che ...

Proteste No Tav - incendi e pietre contro la polizia. I video delle telecamere di sorVeglianza : Il video in relazione ai gravi episodi criminosi verificatisi lo scorso 20 luglio nel sentiero “Gallo Romano”, che da Gaglione conduce al cantiere di Chiomonte.La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre. Sono stati inoltre esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nell’area ...

Proteste No Tav - incendi e pietre contro la polizia. I video delle telecamere di sorVeglianza : La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva vicino al cantiere della Torino-Lione al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Nel corso della dimostrazione No Tav, che ha portato alla denuncia di numerosi attivisti del movimento che si oppone alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità, sono stati anche esplosi razzi di ...

Vicenza - si sVeglia dal coma e descrive il delitto dell’amica : ‘Con lei per proteggerla’ : Doveva essere un ultimo incontro, quello dell’addio definitivo. Tuttavia Marianna Sandonà non si fidava del suo ex convivente, Luigi Segnini, un camionista 38enne di Torri di Quartesolo. Così aveva chiesto all’amico e collega di lavoro Paolo Zorzi, 45 anni, di presenziare con lei all’appuntamento, fissato per l’8 giugno nella piazzola sul retro del condominio in cui la donna viveva a Montegaldella, in provincia di Vicenza. Si sentiva più sicura ...

Vicenza - dopo un mese si sVeglia dal coma e racconta l'omicidio dell'amica : «Ero lì per proteggerla» : Si è svegliato dal coma un mese dopo l'omicidio di Marianna Sandonà, sua amica e collega di lavoro. Paolo Zorzi, 45 anni, è il testimone chiave per gli inquirenti che...