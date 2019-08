Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Tantissimo tempo all’Arsenal, ben 8 anni, prima del passaggio al Manchester United, molto discusso nel 2012. I tifosi gunners non la presero bene, non perdonando mai all’olandese quel trasferimento. Ma l’attaccante, in occasione di un’intervista a BT Sport, è voluto tornare sull’argomento a distanza di 7 anni, facendo capire come la sua volontà non ha potuto far nulla rispetto a quelle che erano le intenzioni della società londinese: “In realtà il club si era stancato di me – ha detto – lo possiamo paragonare al matrimonio. Io e l’Arsenal siamo sposati da otto anni e ad un certo punto mia moglie si stanca di me. L’ho accusata. Ho scambiato un sacco di messaggi con Arsene Wenger e Ivan Gazidis per il rinnovo, ma non mi hanno mai offerto un nuovo accordo, quindi ho dovuto valutare le altre opzioni. La reazione dei ...

CalcioWeb : Van Persie confessa: 'Perché dall'Arsenal allo United?', la rivelazione è sorprendente - JuriGobbini : @ClockEndItalia Van Persie dal 2012 non esiste più xme. Dica quello che dica. - ClockEndItalia : @JuriGobbini Mi riferivo a van Persie, in realtà. La sua intervista è incredibilmente patetica -