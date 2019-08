Valentino Rossi | “Francesca Sofia Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli”

MotoGp – Un figlio - l’importanza per la privacy e l’amore per l’Italia - Valentino Rossi ammette : “se fossi Dio per un giorno…” : Valentino Rossi a 360 gradi: dall’età all’amore per l’Italia, la sincerità del nove volte campione del mondo Valentino Rossi si sta godendo l’ultimo giorno della settimana di stop dopo il Gp d’Austria, in vista della gara a Silverstone. In attesa di tornare in pista in Gran Bretagna, il Dottore è stato intercettato dai microfoni di Domenica Sport, che oggi ha mandato in onda, con Pernat e Graziano Rossi in ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I tifosi mi rimarranno dentro quando mi ritirerò. Avere figli? Forse ho trovato la donna giusta” : Storie di emozioni, storie di passione. Valentino Rossi è ancora lì, a 40 anni, a sfidare il mondo nella massima categoria del motociclismo. Nel campionato di MotoGP attuale la distanza dal vertice non è certo trascurabile, visto il dominio di Marc Marquez e il quinto posto del “Dottore” a 127 lunghezze dal leader. Tuttavia, le motivazioni per continuare sono ancora molte e l’essere, dati alla mano, il miglior pilota Yamaha in ...

Valentino Rossi : «I figli? Con la donna giusta. E io forse l’ho trovata» : Le vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino RossiLe vacanze di Valentino Rossi«Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata». Valentino Rossi, 40 anni, racconta a Radio1 Rai il suo desiderio di diventare genitore. ...

Valentino Rossi : «Corro almeno un altro anno. La politica? Credo di non aver mai votato» : Oggi Repubblica dedica un articolo a Valentino Rossi, all’intervista concessa a Nico Forletta di Radio1 Rai (che andrà in onda da domenica). Valentino Parla del suo futuro: «Ho un contratto fino al pRossimo anno, poi vediamo: non smetto, fino a quando sono competitivo e mi diverto. Quando hai 20 anni, quelli di 40 ti sembrano terribilmente vecchi. E in fondo, un po’ è vero». Di politica. «Mi sono informato molto negli ultimi 10 anni, ma ...

Quanto guadagna Valentino Rossi? Stipendio in MotoGP - sponsor e aziende : un fatturato da capogiro a 40 anni : A 40 anni Valentino Rossi è ancora un pilota di prima fascia in MotoGP e di conseguenza la sua competitività abbinata al leggendario palmares accumulato nelle 24 stagioni disputate nel Motomondiale gli permette di essere il secondo pilota più pagato in MotoGP alle spalle del solo Marc Marquez. Il “Dottore”, vincitore di 9 titoli iridati complessivi di cui 7 solamente nella classe regina, ha firmato l’anno scorso un contratto ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp – Valentino Rossi - altro che ritiro! Il retroscena firmato Tebaldi : “ha fiducia in Yamaha - corre fino al 2022” : Valentino Rossi non pensa minimamente al ritiro: Alberto Tebaldi spera che il ‘Dottore’ possa correre addirittura fino al 2022 La vittoria manca da tanto tempo, ad oggi è anche difficile salire sul podio a causa di una Yamaha incostante e dalla quale solo Vinales sembra riuscire a trarre, a tratti, il meglio. Ma Valentino Rossi non ha perso la voglia di correre. In merito al ‘Dottore’ se ne sono dette tante negli ...

MotoGP - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...