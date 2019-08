Uomo mette un annuncio su internet per cercare una donna | la moglie risponde “Prepara le

Come riconoscere i tipi di giacca da Uomo (e quando metterli) : Nelle puntate precedenti:TEORIA [01. Brutti, poveri e dignitosi] – [02. Il puzzle invisibile] – [06. Come evitare di buttare soldi] – [10. Non devi essere elegante, solo appropriato]PRATICA [03. Come scegliere le scarpe] – [04. Scarpe formali e scazzate][05. Come scegliere i calzini] – [07. Come scegliere i pantaloni] – [08. Come scegliere i jeans] – [09. Come scegliere la cintura] – [11. Come scegliere la ...