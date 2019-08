Un vita | spoiler del 19 agosto | Blanca e Diego ritrovano Moises

Una vita - spoiler 19-20/08 : Esteban salva Silvia ma viene ferito da Blasco : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 19 agosto, alle ore 14:45, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Esteban. Quest'ultimo avrà il merito di salvare la vita di Silvia, dopo che la ragazza è stata rapita da un indiano. L'amico della Reyes rimarrà vittima di un ferimento nello scontro con Blasco, macchiatosi ...

Una vita - spoiler Spagna : Mauro torna a calle Acacias - annuncia la morte di Teresa : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera spagnola 'Una vita': le puntate spagnole rivelano che ci sarà il ritorno di personaggi storici come Mauro, protagonista della seconda stagione che ha vissuto una storia importante con Teresa. Per la presenza di Mauro, bisognerà attendere del tempo ma il San Ermeterio tornerà nella quinta stagione e ci vorrà un anno prima di assistere all'arrivo dell'ex commissario nelle reti ...

Una vita - spoiler al 24 agosto : Flora rischia la condanna - Ursula vuole denunciare Samuel : Nuovi colpi di scena appassioneranno i telespettatori italiani della serie tv spagnola Una Vita la settimana prossima. Le anticipazioni raccontano che Ursula Dicenta, fuori di sé per essersi accorta della sparizione del nipote Moises, proprio quando era sul punto di darsi alla fuga con la piccola creatura, si dirà disposta a smascherare Samuel Alday. L’ex governante affronterà il suo figliastro e minaccerà di denunciarlo come assassino di suo ...

Una vita - spoiler Spagna : Mauro torna nel vecchio quartiere dopo il decesso di Teresa : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato iberico arrivato alla sua quarta stagione in Italia. Nelle prossime puntate in onda in Spagna, Felipe Alvarez Hermoso ritroverà un suo vecchio amico, Mauro San Emeterio. Durante l'incontro, l'ispettore confiderà all'avvocato di aver perso Teresa Sierra. Una Vita: Mauro si era trasferito in Francia con Teresa Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le nuove puntate in onda ...

Una vita - spoiler serale del 17 agosto : la Dicenta ferisce Carmen - Flora in carcere : Sabato 17 agosto, a partire dalle 21:15 circa su Rete 4, andrà in onda la nuova puntata serale della soap Una vita, che riserverà ai numerosi fan della telenovela iberica molti colpi di scena. Dopo essere stato scarcerarto grazie all'aiuto di Liberto, Samuel si ritroverà a soccorrere Carmen, ferita a coltellate da Ursula, la quale fuggirà dal quartiere rifugiandosi in una pensione con il piccolo Moises. Nel frattempo, Flora sarà stata arrestata ...

Una vita - spoiler del 16 agosto : Samuel viene scarcerato grazie a Liberto : Una nuova e avvincente puntata di Una vita attende i telespettatori nella giornata di venerdì 16 agosto, nel consueto orario delle 13,40 su Canale 5 e dove vedremo come il colonnello Valverde si sia messo sulle tracce di Silvia, scomparsa nel nulla poco prima di presenziare ad una cena a casa sua. Le anticipazioni rivelano che la Reyes è stata rapita da un misterioso uomo che si scoprirà essere una vecchia conoscenza della donna. Samuel intanto, ...

Una vita - spoiler : Riera muore - Blanca furiosa con Diego per la scomparsa del figlio : Ennesimo lutto in arrivo nelle puntate della telenovela Una Vita che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente. Le trame svelano che Carmen e Diego si metteranno alla ricerca del detective Riera, facendo i conti con una sconvolgente realtà. La domestica e il cognato di Blanca si renderanno conto che il corpo dell’uomo si trova sotto il letto della pensione in cui avrebbe dovuto essere in compagnia del piccolo Moises. Il ...

Una vita - spoiler del 15 agosto : Diego urla in faccia tutto il suo disprezzo a Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda giovedì 15 agosto a partire dalle 13:40 su Canale 5. Anche il giorno di Ferragosto i fan della soap iberica potranno seguire le vicende ambientate ad Acacias, dove vedremo come si svilupperà la vicenda legata all’arresto di Samuel il quale, riceverà la visita del fratello Diego. Nel frattempo, Leonor capirà che Inigo le ha detto la ...

Una vita - spoiler del 14 agosto : Blanca svela a Leonor il motivo dell'arresto di Samuel : Mercoledì 14 agosto su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della soap opera iberica Una vita e dove, stando alle anticipazioni, vedremo come si evolverà la vicenda legata alla morte di Jaime Alday e all'arresto di Samuel. Il giovane Alday infatti, è stato arrestato con l'accusa di aver assassinato il padre, anche se Diego sarà convinto che il fratello sia stato soggiogato da Ursula, con la quale avrà un duro confronto di fronte a tutti. ...

Una vita - spoiler : Samuel ricatta il dottor Guillen per far ammalare Moises : Torna l'appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra che appassiona sempre più telespettatori con le sue storie avvincenti. Nelle prossime puntate italiane, in onda a breve su Canale 5, Samuel Alday arriverà a corrompere il dottor Guillen per uccidere Moises, il figlio di Blanca Dicenta e Diego. Una Vita: Samuel ricatta il dottor Guillen Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane ...

Una vita - spoiler del 13 agosto : Diego affronta Ursula - la Reyes svanisce nel nulla : Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda martedì 13 agosto nel consueto orario delle 13:40 su Canale 5. Nonostante le festività legate al Ferragosto, la telenovela ideata da Aurora Guerra terrà compagnia per tutta la settimana ai numerosissimi fan, che potranno quindi seguire tutti gli sviluppi riguardanti gli abitanti di Acacias 38. In particolare nel nuovo ...

Spoiler Una vita al 17 agosto : la Dicenta accoltella Carmen e si nasconde con Moises : Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera 'Una vita' che vanno da lunedì 12 fino a sabato 17 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego. Quest'ultimo farà delle indagini approfondite intorno alla morte del padre che lo porteranno a capire chi è stato ad assassinare Jaime e si tratta di Samuel. La vita del più giovane degli Alday sarà destinata a un drammatico epilogo dopo che verrà arrestato. Arturo proverà ...

Una vita - spoiler 12 agosto : Samuel fortemente indiziato dell'omicidio di Jamie Alday : Torna con una nuova puntata lunedì 12 agosto la soap iberica Una vita, a partire dalle 13,40 su canale 5. Anche la prossima settimana dunque, la telenovela ideata da Aurora Guerra terrà compagnia ai numerosi fan senza alcuna interruzione nella programmazione, anche a cavallo del Ferragosto. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio vedremo come Diego farà il suo ritorno ad Acacias, sconvolto dopo la scoperta del cadavere decomposto del padre ...

Una vita - spoiler Spagna : le nozze di Ramon e Carmen - il fidanzamento di Felipe e Marcia : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra che continua ad essere protagonista del piccolo schermo. Nelle puntate trasmesse in Spagna da lunedì 12 a venerdì 16 agosto la serva Carmen riuscirà finalmente a sposare Ramon Palacios mentre Felipe Alvarez-Hermoso farà una festa per celebrare il suo fidanzamento con Marcia. Una Vita: Ramon celebra le nozze all'ostello di Servante Le anticipazioni ...