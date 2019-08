“Un massacro” Strage alla festa di matrimonio | 63 morti e 200 feriti Corpi ovunque

“Un massacro”. Nove morti e diversi feriti. Il bilancio destinato a salire : Nuova sparatoria negli Stati Uniti, dopo la strage di El Paso. Poco dopo l’una del mattino di domenica (ora locale) a Dayton, in Ohio, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 9 persone e ferendone almeno 16. A tracciare il bilancio la polizia della città in un breve briefing alla stampa, spiegando che l’assalitore è stato ucciso. La polizia ha lanciato un appello ai possibili testimoni dell’accaduto, mentre non ci sono conferme ...