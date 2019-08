Un barcone con 57 migranti è sbarcato a Lampedusa | dopo il soccorso della Guardia di

barcone con 57 migranti al largo della Sicilia : la Guardia di Finanza li fa sbarcare a Lampedusa : Le Fiamme Gialle hanno soccorso e fatto sbarcare a Lampedusa un Barcone con a bordo 57 migranti. Intanto, a poche decine di metri, quelli a bordo della Open Arms attendono, stremati, di poter toccare terra 16 giorni dopo essere stati salvati.Continua a leggere

Mohammed - l'unico superstite del barcone sbarcato a Malta : "Nessuno ci ha aiutati - sono morte 14 persone" : In un'intervista al Times of Malta, l'uomo racconta l'incubo vissuto a bordo del gommone in cui sono morte 14 persone

Alarm Phone : barcone con 40 persone alla deriva al largo della Libia : Un barcone con una quarantina di migranti è stato segnalato alla deriva al largo della Libia da Alarm Phone, la piattaforma che raccoglie le richieste di aiuto nel Mediterraneo. A bordo ci sarebbero anche cinque donne e un bambino.Alarm Phone ha fatto sapere su Twitter di aver aver girato la segnalazione alle autorità di Italia e Malta. "Oggi alle 12.25 abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo vicino alla Libia. A bordo circa 40 ...

48 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un barcone : Un barcone con a bordo 48 persone, fra cui 27 donne e 6 minori, è entrato oggi pomeriggio nel porto di Lampedusa. Secondo le prime testimonianze raccolte a bordo, sarebbe partito due giorni fa dalla Libia. Durante il viaggio, sempre secondo

Migranti - peschereccio di Sciacca resta più di 12 ore accanto a barcone : "Non li avremmo lasciati alla deriva" : Dopo il "no" di Malta, l'equipaggio siciliano ha assistito 50 profughi fino all'intervento della guardia costiera italiana. "Li salviamo in nome di mio figlio morto", è stata la promessa dell'armatore

Orrore sul barcone - lo scafista decapita un immigrato per un succo di frutta : Colpevole di avergli bevuto il suo succo di frutta, uno scafista ha decapitato il giovane immigrato durante la traversata tra Marocco e Spagna. Una storia terrificante pubblicata sul quotidiano spagnolo El Mundo, che ha raccolto le testimonianze dei volontari della Croce rossa spagnola che hanno ass

Nuova segnalazione di Alarm Phone : "Persi i contatti con un barcone con 60 migranti a bordo" : Mauro Indelicato Da Alarm Phone una Nuova segnalazione via Twitter circa la presenza di un gommone con 60 migranti a bordo vicino le coste libiche: "Non abbiamo più alcuna notizia" È di queste ore il nuovo caso che riguarda le acque del Mediterraneo e, in particolare, il fenomeno migratorio. Alarm Phone, il network telefonico che rilancia gli allarmi dai barconi in difficoltà, su Twitter sta seguendo una situazione considerata ...

Gdf : soccorso barcone con almeno 40 migranti - 11 di loro sono stati condotti a Lampedusa : L'Ong spagnola Open Arms ha chiamato la Guardia costiera che ha preso in carico il peschereccio proveniente dalla Libia.

Migranti - soccorso barcone con 55 persone : 11 portate a Lampedusa : Migranti, soccorso barcone con 55 persone: 11 portate a Lampedusa L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms che ha dato l’allarme. La Guardia di Finanza ha disposto il trasferimento sull’isola di alcuni Migranti che necessitano di cure mediche urgenti. Nella notte nel porto siciliano è approdato un altro barchino con 17 ...

Un barcone con 40 migranti procede verso Lampedusa scortato dalla Guardia di Finanza : Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono scortati ...

Migranti - allarme di Open Arms : “barcone con bimbi e donne incinte” - scortati a Lampedusa : Il barcone è stato localizzato dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo ci sono anche dei bambini e delle donne incinte. Undici Migranti sono già sbarcati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Gli altri, invece, verranno trasferiti in Sicilia, a Pozzallo o Licata.Continua a leggere

Migranti - la GDF scorta in Italia barcone con 55 persone a bordo : Archiviato, almeno per ora, il caso della Sea Watch 3, coi Migranti che sono sbarcati a Lampedusa dopo oltre due settimane di stallo e la comandante nella nave agli arresti domiciliari in attesa del processo, un altro gruppo di Migranti si prepara ad arrivare in Italia grazie all'intervento della ong spagnola Proactiva Open Arms che ha annunciato oggi pomeriggio di aver localizzato un'imbarcazione di legno con a bordo 55 Migranti in ...