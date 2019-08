Trovato morto il turista francese disperso in Cilento Gli amici | “Si doveva fare di più”

Morto lo studente francese disperso in Cilento : corpo riTrovato grazie a un drone : Il giovane turista francese, Simon Gautier è Morto. Il suo corpo è stato ritrovato in fondo ad un burrone 9 giorni dopo la sua richiesta d'aiuto. Lo studente aveva effettuato la sua telefonata disperata al 118 il 9 agosto, dicendo di avere due gambe rotte in seguito ad una caduta. L'incidente risale a 9 giorni fa Le ricerche del turista sono partite immediatamente, nelle zone collinari di Policastro, in Cilento, il luogo in cui il giovane era ...

Trovato morto turista francese disperso in cilento dal 9 agosto : Simon Gautier, il 27enne giovane escursionista francese disperso dal 9 agosto scorso nel cilento, e' stato Trovato morto.

SIMON GAUTIER Trovato morto IN BURRONE/ Cilento - escursionista francese era disperso : SIMONe GAUTIER, TROVATO MORTO 27enne turista escursionista francese: TROVATO in BURRONE senza vita. Cilento, resta polemica su sistema localizzazione Italia

Trovato morto il turista francese disperso nel Cilento - le foto delle ricerche : Trovato morto il turista francese disperso nel Cilento, le foto delle ricerche Il corpo dell'escursionista Simon Gautier è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Prima del ritrovamento erano state avvistate tracce di ...

Trovato morto turista francese disperso in Cilento : Rosa Scognamiglio È stato riTrovato senza vita il corpo di Simon Gautier, il turista francese di 29 anni, disperso in Cilento. Era sul fondo di un burrone È stato riTrovato morto Simon Gautier, il turista francese di 29 anni, di cui non si avevano più informazioni da nove giorni. Si è spenta definitivamente ogni speranza di ritrovare vivo il ventinovenne parigino disperso sulle montagne del golfo di Policastro (Salerno) dallo scorso ...

Simon Gautier Trovato morto : era disperso da 9 giorni. «Il corpo individuato grazie a un drone» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I ...

Trovato morto il turista francese disperso in Cilento : Individuato dagli uomini del soccorso alpino in un burrone nella zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro

Simon Gautier morto - il suo corpo riTrovato in fondo a un burrone. L'amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica...

Simon Gautier Trovato morto in Cilento : la fine orrenda dell'escursionista francese scomparso dal 9 agosto : È stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il 27enne escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il suo corpo è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Il ragazzo

Trovato morto il turista francese scomparso nel Cilento : La corsa dei soccorritori contro il tempo è finita, e con esito tragico: è stato Trovato morto Simon Gautier, il 27enne turista francese scomparso dal 9 agosto nel Cilento. A individuare il corpo del giovane appassionato di trekking estremo e che viveva da due anni a Roma, dov'era impegnato a scrivere una tesi sulla storia del'arte, sono stati gli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel Comune di San ...

Simon Gautier Trovato morto : era disperso da 9 giorni. «Il corpo individuato grazie a un drone» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica...

Trovato morto il turista francese disperso : il corpo era in fondo a un burrone : Il corpo di Simon Gautier è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

Trovato morto Simon Gautier - il turista francese disperso nel Cilento : Trovato morto Simon Gautier, il turista francese disperso nel Cilento Il corpo è stato rinvenuto dagli uomini del soccorso alpino in un burrone, in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (Salerno). Il giovane era scomparso l'8 agosto durante un'escursione Parole chiave: ...

Disperso nel Cilento - Trovato morto : 20.49 E' stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese Disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il corpo dell'escursionista è stato individuato dagli uomini del Soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (Salerno). La vittima era un appassionato di trekking estremo e viveva da due anni a Roma dov'era impegnato a scrivere una tesi di storia dell'arte.