Triathlon | test event olimpico Tokyo 2019 | Italia quarta nella staffetta mista! Miglior

ParaTriathlon - test event paralimpico Tokyo 2019 : Pier Alberto Buccoliero terzo - Veronica Yoko Plebani quarta : Giornata di gare per il test event paralimpico del Paratriathlon, svoltosi nel cuore della notte italiana a Tokyo: nelle prove valide per la World Cup, disputate con la formula del duathlon (2.5 km di corsa, 20 km in bici e 5 km di corsa) dopo la cancellazione della parte a nuoto per le condizioni dell’acqua, podio nella categoria PTWC maschile per Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon), terzo, mentre si classifica quarta Veronica ...

Triathlon - test event olimpico Tokyo 2019 : Alessandro Fabian 20° - Davide Uccellari 26°. Vince il canadese Tyler Mislawchuk : Seconda giornata di gare per il test event olimpico del Triathlon, svoltosi nel cuore della notte italiana a Tokyo: nella prova maschile, valida per la World Cup, disputata regolarmente su distanza standard (1500 metri a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa), termina al 20° posto Alessandro Fabian, mentre è 26° Davide Uccellari. Vittoria per il canadese Tyler Mislawchuk. Il nordamericano chiude in 1:49:51 e precede di 4″ il ...

Triathlon - test event olimpico Tokyo 2019 : Alice Betto si arrende solo a Flora Duffy! Squalifica clamorosa per Learmonth e Taylor-Brown : Sorride all’Italia il test event olimpico del Triathlon, svoltosi nel cuore della notte italiana a Tokyo: nella gara femminile, valida per la World Cup, nella prova che vede dimezzata la distanza da percorrere nella frazione di corsa a causa del gran caldo (alla fine saranno 1500 metri a nuoto, 40 km in bici e 5 km di corsa) è seconda Alice Betto, che chiude alle spalle soltanto della triatleta delle Bermuda Flora Duffy, al rientro dopo ...