Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre passeggia | fermato il responsabile | era ubriaco

Travolto e ucciso da auto pirata a Castel Volturno. Fermato l'investitore : Camminava da solo sul lato della strada, quando una macchina di grossa cilindrata rientrando in carreggiata dopo un sorpasso azzardato lo ha Travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto ieri sera, intorno alle 20,45, in via delle Acacie a Pinetamare, a Castel Volturno nel Casertano. Fermato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'investitore, un cittadino ucraino di 37 anni, accusato ora di omicidio stradale con ...

Travolto e ucciso in bici il pm Marcello Musso - fece condannare Riina e indagò sulla “coppia dell'acido” : L’incidente mentre si trovava in vacanza nell’Astigiano. Negli anni aveva condotto numerose inchieste antimafia e lavorato anche nella procura di Palermo

Asti : Travolto e ucciso mentre era in bicicletta Marcello Musso - il pm antimafia di Milano : Una terribile tragedia si è verificata questo pomeriggio tra Agliano e Costigliole d'Asti, nell'omonima provincia piemontese, tra le ore 15:00 e le 16:00. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il pubblico ministero di Milano, Marcello Musso, 67 anni, è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il sinistro, secondo quanto riferisce Repubblica, si sarebbe verificato a poca ...

Bimbo di 9 anni viene Travolto e ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...