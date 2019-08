Tragico schianto in scooter | addio a una promessa del calcio | Pietro muore a 15 anni

Tragico schianto in autostrada : due morti e tre feriti sulla A14 : L'incidente mortale nelle prime ore di sabato sulla autostrada Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena...

Piazza Armerina - Tragico schianto : Mario muore mentre va a lavoro - quattro persone ferite : Un morto e 4 feriti, tra cui un vigile del fuoco. Questo il bilancio di un incidente stradale, uno scontro fra due auto, avvenuti stamani nella strada provinciale tra Piazza Armerina ed Enna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima (Mario Falcone) avrebbe invaso la carreggiata opposta dove stava transitando una Golf Volkswagen bianca con a bordo tre giovani.Continua a leggere

Cuneo - Tragico schianto in moto contro un’auto : Emanuel muore a 33 anni - grave una 25enne : Il centauro Emanuel Taliente Para è morto dopo una disperata corsa in ospedale in elisoccorso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 25 anni che era in sella con lui in moto. I due si sono scontrati con un'auto i cui occupanti sono rimasti feriti in maniera leggera.Continua a leggere

Friuli-Venezia Giulia - Tragico schianto a Majano - ristoratore muore a pochi metri dal suo locale : La vittima dello schianto mortale è Luigino De Monte, 64enne ristoratore che si stava recando presso il suo locale la volante di un'auto. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di cemento a bordo strada. Si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture.Continua a leggere

Tragico schianto in strada a Cervia - Christiano investito e ucciso sulla sua moto a 17 anni : Il giovane Christiano Rigoni avrebbe festeggiato il suo ultimo compleanno da minorenne tra pochi giorni, ad agosto. Un'auto guidata da un ventenne che viaggiava nello stesso senso di marcia lo ha travolto mentre era in sella alla sua moto senza lasciargli scampo. La tragedia nel territorio del comune di Montaletto.Continua a leggere

L'Aquila - Tragico schianto con l'auto di servizio : muore guardia giurata 22enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2:00, sulla statale 652, nel territorio di Castel di Sangro, in provincia delL'Aquila. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane Enzo Casaburi, un 22enne di professione guardia giurata, si è schiantato con la sua auto di servizio contro un guard rail. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo. La barriera ...

Enzo muore a 23 anni! Castel di Sangro - Tragico schianto contro guardrail durante lavoro : Come faceva tutti i giorni, era impegnato nel suo lavoro come guardia giurata e si muoveva da un negozio all'altro per controllare la situazione quando la sua vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro un guardrail senza dargli scampo. Così nelle scorse ore è morto tragicamente Enzo Casaburi, giovane ventitreenne alle dipendenze dell’istituto di vigilanza armata Ivri di Campobasso. Il ragazzo era al volante dell'auto aziendale ...

Tragico schianto in moto contro una Panda - Alex Franzè muore a 27 anni : Nulla da fare per il giovane. Originario di Reggio Calabria, da anni viveva a Polaveno (Brescia): è lui la vittima...

Cagliari - Tragico schianto in strada : Antonio muore nel giorno del suo compleanno : L'ingegnere 40enne Antonio Vacca, per gli amici Nino, si è spento proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno dopo aver lottato tra la vita e la morte per una settimana in ospedale a seguito di un incidente stradale ancora avvolto nel mistero. I familiari non si danno pace e da giorni cercano qualche testimone per sapere almeno cosa abbia causato il tragico schianto.Continua a leggere

Tragico schianto in auto a Jesolo - Brian muore a 28 anni : era emigrato per fare l’infermiere : Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, stava tornando a casa a San Donà di Piave, nel Veneziano, quando ha sbandato al volante della sua vettura innescando una carambola che si è conclusa con un violentissimo schianto contro un albero a bordo strada che non gli ha dato scampo.Continua a leggere

Tragico schianto in autostrada : morto ragazzino - gravissimi padre e fratello : Un ragazzino di 14 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all'altezza di...

Arezzo - Tragico schianto in motorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

Gubbio - Tragico schianto sulla statale : muore 20enne - gravi i due amici in auto con lui : Un ragazzo di 20 anni morto e altri due giovani feriti e ricoverati in gravi condizioni in ospedale. È il pesante bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo la strada statale SS318 nei pressi di Gubbio, in Umbria. Il dramma si è consumato nelle prime ore di domenica 7 luglio, durante la notte. I tre ragazzi coinvolti viaggiavano tutti sulla stessa vettura prima dell'alba quando, intorno alle 4.30 della notte tra ...

Termoli : Tragico schianto sulla statale 16 - Christian muore a 28 anni : La vittima del tragico incidente stradale è un 28enne termolese, Christian Smisek. Al volante della sua auto si stava dirigendo verso Termoli quando si è scontrato con una vettura che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per lui inutili i soccorsi medici. Estratto cosciente ma ferito e dolorante invece l'altro automobilista coinvolto.Continua a leggere