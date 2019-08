Tragedia a Metaponto | donna muore annegata mentre fa il bagno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Emanuela Carucci Con lei c'era anche la figlia di sei anni, ricoverata in codice rosso con un edema polmonare nell'ospedale "San Carlo" di Potenza. Ad accogersi di loro in mare, un bagnino e un maresciallo dei carabinieri in vacanza È mortafaceva ilcon la figlia di sei anni nelle acque di, un Comune in provincia di Matera, nei pressi di "lido Nettuno". Si tratta di unadi 26 anni di nazionalità albanese in vacanza in Basilicata con il marito e i due figli. Il corpo dellain acqua è stato notato dal bagnino di uno stabilimento balneare della zona che è intervenuto immediatamente insieme ad un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio ed in vacanza a. I due hanno subito cercato di mettere in salvo la bambina e la madre. La giovane, insieme alla figlia, sono state trasportate con l'eliambulanza del 118 ...

Borderline_24 : Tragedia a #Metaponto, muore in #Mare mamma residente nel Barese. In ospedale la figlia - iconanews : Metaponto, tragedia in mare: donna annega mentre fa il bagno con la figlia - bizcommunityit : Tragedia in mare a Metaponto, muore giovane donna. In salvo la figlia -