Traffico Roma del 18-08-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 19 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA E USCITA DALLA CAPITALE. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. RIAPERTURA ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEI RomaGNOLI SULLA VIA DEL MARE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI SEGNALATO UN INCIDENTE IN PIAZZA VERBANO ALTEZZA VIA TOPINO CON RALLENTAMENTI. INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO INNESTO CON VIALE DI CASTEL PORZIANO. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI SEGNALATO UN INCIDENTE IN PIAZZA VERBANO ALTEZZA VIA TOPINO CON RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE SU VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO INNESTO CON VIALE DI CASTEL PORZIANO. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 13 : 30 : RIMOSSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IL VEICOLO FERMO IN PANNE TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. Traffico TORNATO REGOLARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA D I SANTA MARIA DEL SOCCORSO. SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME SU VIA CERNAIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA VOLTURNO. POSSIBILI RALLENTAMENTI. PROSEGUONO I LAVORI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 12 : 30 : CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CITTÀ SU VIA DEL MURO TORTO ALTEZZA VIALE DEL GALOPPATOIO, DIREZIONE POLICLINICO. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 11 : 30 : CODE PER UN VEICOLO FERMO IN PANNE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. RALLENTAMENTI IN CITTÀ A Roma PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA IN VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SU VIA DI ROCCA CENCIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA MANDANICI PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA. SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA DELLA MOSCHEA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO. PRESTARE ATTENZIONE. CHIUSO FINO ALLE 12.00 PER LAVORI DI PULITURA IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E LE CONSOLARI. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO FINO ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON CHIUSURA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. ...

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. ...