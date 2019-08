Torino | 65enne massacra la moglie e si consegna alla polizia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Gabriele Laganà Il delitto è avvenuto in una casa di corso Orbassano, nella periferia di. Dopo l’omicidio, l’uomo ha contattato il 112 e si èto Tragedia nella mattinata di oggi in un appartamento del civico 255 di corso Orbassano a. Unitaliano ha ucciso la, di un anno più giovane, con un oggetto contundente e poi si è costituitoammettendo le proprie responsabilità nell’atroce delitto. Il raptus omicida è stato probabilmente scatenato da un litigio tra i coniugi. Come ricostruito dintervenuta sul posto, al culmine della discussione l'uomo ha colpito più volte, probabilmente con una limetta da modellismo, laal petto. Uno dei fendenti è risultato fatale per la donna. L’omicida pare soffrisse da tempo di depressione. L'uomo ha atteso qualche ora prima di allertare il 112 denunciando quanto aveva compiuto. ...

ennioalberici1 : RT @ultimenotizie: Ha ucciso la moglie con un oggetto contundente e poi si è costituito alla polizia. E' accaduto in corso Orbassano a #Tor… - infoitinterno : Torino, uccide la moglie e si consegna alla polizia: arrestato 65enne - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: Ha ucciso la moglie con un oggetto contundente e poi si è costituito alla polizia. E' accaduto in corso Orbassano a #Tor… -