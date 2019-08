Fonte : today

(Di domenica 18 agosto 2019) L'uomo era uscito di casa ad Arce per l'abituale passeggiata, per poi non fare ritorno. Aveva 85 anni. Il ritrovamento...

Today_it : Tito Gabriele trovato morto sulle sponde del fiume: era scomparso da giorni - Sora24_it : Trovato il corpo di Tito Gabriele - Ciociaria24 : Trovato il corpo di Tito Gabriele -