Tiro a volo | Coppa del Mondo Lahti 2019 | Perilli-Berti | il Mixed Team di trap è di San

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Asi fa la storia del. Il duo formato di San Marino formato da Alessandrae Gian Marcoinfatti si aggiudica la gara didel, nella quarta tappa delladelsalendo per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa specialità. I rappresentanti della Repubblica del Monte Titano si sono dimostrati bravissimi, nel gold medal match in programma sulle pedane finlandesi, nel regolare per 40-38 – sui 50 piattelli a disposizione – la coppia bulgara costituita da Ali Selin e Marin Kirilov; in un confronto serrato che li ha visti prevalere potendo alzare le braccia al cielo dalla gioia. In casa Italia invece, la buona notizia arriva dal terzo posto ottenuto da Silvana Stanco e Giovanni Pellielo che nel bronze medal match sono riusciti a spuntarla per 40-39 sulla formazione turca (Safiye Sariturk – Murat ...

juventusfc : 24' ?? Passa in vantaggio l' @Atleti con Joao Felix: tiro al volo in area che non lascia scampo a @13Szczesny13 Szczesny #AtletiJuve 1-0 - zazoomblog : Tiro a volo Coppa del Mondo Lahti 2019: Stanco-Pellielo in finale per il bronzo nel Mixed Team di trap - #Coppa… - zazoomnews : Tiro a volo Coppa del Mondo Lahti 2019: Stanco-Pellielo in finale per il bronzo nel Mixed Team di trap - #Coppa… -