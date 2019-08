The Sinner 3 | cast e personaggi della terza stagione

Il cast di The Sinner 3 si arricchisce di tre new entry : le novità sulla nuova stagione : Il cast di The Sinner 3 si arricchisce di tre new entry. Le novità sul nuovo capitolo della serie antologica Usa Network non mancano mai e dopo la conferma della presenza dell'unico "anello di congiunzione" Bill Pullman, l'arrivo di Matt Bomer e Chris Messina, la serie ha annunciato tre new entry Jessica Hecht (Special), Parisa Fitz-Henley (Jessica Jones) e Eddie Martinez (Orange Is the New Black). The Sinner 3 seguirà ancora un nuovo ...