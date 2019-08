Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019) Theofof theha ufficialmente superato Twilight Princess, diventando in via ufficiale ildella serie piùnegli USA.Sebbene siano già in molti a definirlo un assoluto capolavoro fin dai primi tempi dal lancio, oraof theè a tutti gli effetti il gioco diche ha riscosso il maggior successo negli Stati Uniti, superando le vendite di Twilight Princess ed entrando ulteriormentedel gaming. I dati presi in considerazione non tengono conto dei remake, ma solamente delle uscite originali della serie, per cui per esempio non sono prese in considerazione le vendite registrate da Ocarina of Time 3D in questa classifica.Leggi altro...

Eurogamer_it : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il titolo che ha venduto di più nella storia della serie negli USA #Zelda - TeddyDelaroque : 7 juillet 2019 merci a Stefano Cigana et Fabio Lamborghini de me faire rentre dans la légend Lamborghini ce jour. t… - SerialGamerITA : The Legend of Zelda: Breath of the Wild diventa il titolo più venduto della saga in USA #nintendo -