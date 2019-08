Fonte : vanityfair

(Di domenica 18 agosto 2019): Mae Hong Son loop in: si parte da BangkokChiang Mai, punto di inizio del Mae Hong Son loopPrima tappa in: PaiVerso il confine birmano: Mae Hong SonDi nuovo in sella verso Chiang Mai: Mae Hong Son loop inLa, un grande classico del sud-est asiatico, per molti il primo Paese da visitare dell’estremo est del mondo. Unche spesso comprende una tappa veloce nella capitale, Bangkok, per poi dirigersi verso le isole, Phuket o Koh Samui. Una settimana, 15 giorni massimo con una tappa ale, tutto veloce. Abbiamo deciso invece di visitare questo Paese in modalità, con un itinerario che parte per praticità da Bangkok, per poi virare verso Chiang Mai da dove poi addentrarsi fra le montagne a cavallo frae Myanmar in. A BANGKOK Sbarcati dopo un volo diretto da Milano con Thai Airways, Bangkok ...

TravellerItalia : Thailandia Slow: viaggio al nord, in moto, su 1864 curve -