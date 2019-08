TG MEETING 2019 Ed 18 agosto 2019 | Casellati e gli incontri nel giorno di apertura

Atletica - MEETING Padova 2019 : Marcell Jacobs brilla sui 100 - bene anche Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.80 ventoso : Il 33° Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato per il fantastico 10.03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità. Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è ...

Atletica - MEETING di Nembro 2019 : Folorunso sfiora il personale - Osakue vicina ai 60 metri : Questa sera è andato in scena il 23° Meeting Città di Nembro, ormai tradizionale kermesse di Atletica leggera in provincia di Bergamo. La migliore prestazione arriva da Ayomide Folorunso che ha vinto i 400 metri in 52.43, si tratta del suo secondo miglior tempo di sempre a 18 centesimi dal personale. Daisy Osakue non è invece riuscita ad andare oltre i 60 metri, ha tirato il giavellotto a 58.74 e ha chiuso in seconda posizione alle spalle della ...