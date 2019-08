Terremoto | nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie

Terremoto Forlì-Cesena - ancora una scossa di magnitudo 3.6 nella notte : Terremoto Forlì-Cesena, ancora una scossa di magnitudo 3.6 nella notte Dopo gli episodi di sabato, il primo alle 18.52 con magnitudo 3.7, poco dopo la mezzanotte l’Ingv ha registrato un altro sisma non lontano dal confine con la Toscana, con epicentro a 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore. Nessun danno a cose o ...

Terremoto in Sicilia - scossa molto profonda alle isole Eolie nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte tra Perugia e Terni. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 03:43. L'epicentro è stato localizzato ad Acquasparta, in provincia di Terni, mentre l'ipocentro a soli 8.5 Km di profondità.

Terremoto - scossa a Roma : paura nella Capitale [MAPPE e DATI LIVE] : paura a Roma in questa sera d’agosto: una scossa di Terremoto è stata registrata alle ore 21.35. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a Colonna, nella Città Metropolitana di Roma, mentre ipocentro a soli 9.5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto lieve, ma anche molto superficiale, avvenuta in una zona densamente popolata, pertanto sono stati in molti ad avvertirla e ad allertare i vigili del fuoco. Non si registrano ...

Calabria : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto in Calabria - paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Terremoto Giappone : scossa nella prefettura di Fukushima - nessun danno grave : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana di ieri, ad una profondità di 20 km. Il sisma ha colpito la prefettura di Fukushima ed è stato avvertito anche a Tokyo: non ha causato danni gravi o vittime, e l’Agenzia meteorologica Giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Non è stata riscontrata alcuna anomalia nelle centrali nucleari della regione, incluse le centrali Fukushima n.1 e ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata stamani al largo della costa della Grecia. La scossa, di magnitudo 5, si è verificata alle ore 11.51. Il sisma ha avuto epicentro 91.5 Km a Sud Est di Karpathos, mentre l'ipocentro è stato rilevato a soli 7 Km di profondità.

Terremoto - forte scossa nella costa del Cile : scatta l’allarme tsunami [MAPPE e DATI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa del Cile. Da una prima stima sembra che la scossa sia di magnitudo 6.4: l’epicentro è stato localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 20:28 (ora italiana), ossia alle 14:28 ora locale. Immediato l’allarme tsunami a causa dell’elevata intensità della scossa e dell’epicentro ...

Atene - forte scossa di Terremoto in Attica : paura nella capitale greca e persone in strada : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella regione dell’Attica, in Gracia. Nelle immagini, i momenti di paura ad Atene, con le persone che si sono riversate nelle strade per evitare incidenti. In diverse zone della capitale è saltata l’energia elettrica. Al momento, secondo i giornali locali, non ci sarebbero vittime. L'articolo Atene, forte scossa di terremoto in Attica: paura nella capitale greca e persone in ...

Forte scossa di Terremoto in Grecia : epicentro nella zona di Atene : Una Forte scossa di terremoto si è verificata poco fa in Grecia, esattamente alle ore 13.13. Dalle prime rilevazioni, si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 5,1/5.3 sulla scala...