Terremoto alle Eolie | scossa di magnitudo 3 5 al largo delle isole La terra trema in

Terremoto : nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Terremoto Romagna - la terra trema due volte : scossa anche alle Eolie : Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione. La scossa di...

Terremoto in Sicilia - scossa molto profonda alle isole Eolie nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Terremoto in Calabria - paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Terremoto INDONESIA : ALLERTA TSUNAMI ESCLUSO/ Video : scossa 6.9 - paura a Giacarta : TERREMOTO INDONESIA: scosse di magnitudo 6.8 e 7.4. Scatta allarme TSUNAMI a Sumatra e Giava dopo sisma avvenuto in mare.

Terremoto in Indonesia - allerta tsunami : 15.28 Un forte Terremoto ha colpito l'isola Indonesiana di Giava e ha fatto scattare l'allarme tsunami. Di magnitudo 7,4 gradi Richter, il sisma ha fatto oscillare gli edifici a Giakarta per circa un minuto. La tv ha mostrato le immagini delle persone scappare precipitosamente dai grattacieli. Agli abitanti di Banten e Giava è stato chiesto di lasciare la costa e trasferirsi in zone interne e collinari.

Terremoto in Cile - violenta scossa di magnitudo 6.8 : è allerta tsunami : violenta scossa di Terremoto in Cile. La scossa di magnitudo 6.8 è stata localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l?ipocentro a soli 10 Km di profondità. Secondo...

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un Terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

Terremoto - scossa davanti alle coste di Puglia e Calabria di magnitudo 3.7 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 di...

Terremoto all'alba di 3.7 davanti alle coste di Puglia e Calabria : Un Terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 ad una profondità...

Pozzuoli trema ancora : scossa di Terremoto sveglia la città alle 8.38 : Uno sciame sismico di cinque lievi scosse hanno svegliato questa mattina la città di Pozzuoli. La sequenza tellurica ha avuto inizio alle ore 5,49 con la scossa più forte che è...

Terremoto in Indonesia di 7.3 : paura alle isole Molucche - non segnalate vittime : Un Terremoto di magnitudo 7.3 ha scosso l'Indonesia alle ore 11.10 italiane (le 18.10 locali). La magnitudo è stata di 7.0 nella zona di Halmahera ed è stato avvertito a...

Terremoto - Domenica da incubo in Australia e Indonesia : 2 scosse violentissime - fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami : E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di Terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale Australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I ...

Terremoto California - 5.000 scosse nella Searles Valley negli ultimi tre giorni. Le FOTO : Dalla scossa di giovedì, quella di magnitudo 6,4 Richter, ci sono stati altri 4.700 terremoti, ha detto ieri sera alla Cnn il geologo dell’Usgs John Bellini. “Arrivano a distanza ravvicinata: a volte ogni trenta secondi a volte ogni minuto“. Dopo la scossa di magnitudo 7,1, ce ne sono state altre tre oltre magnitudo 5, tutte nelle ore immediatamente successive alla scossa piu’ forte. E nella notte italiana si sono ...