Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Quello che mi fa più male, in quest’epoca in cui l’odiocrazia è al potere, non è tanto il fatto che il politico fascistoide di turno sia capace di ottenere consensi diffondendo rabbia e pregiudizi. Un politico passa, malgrado rappresenti un grosso problema; purtroppo il problema maggiore non è lui, semmai è rappresentato dal fatto che tantacomune non sa o non vuole più nascondere la suae il suo odio. Perché una persona può fare del male senza sentirsi cattiva, autoassolvendosi e mimetizzandosi nella massa. È un tema che la filosofa Hannah Arendt affrontò mentre, nel 1961, seguiva in Israele, inviata dal New Yorker, il processo per crimini di guerra nei confronti di Adolf Eichmann, il funzionario nazista che aveva organizzato il trasporto di milioni di ebrei – e non solo – nei campi di sterminio. La Arendt pensava che Eichmann fosse un uomo che compì azioni ...

ilfattoblog : Sulla cattiveria della brava gente - Cascavel47 : Sulla cattiveria della brava gente - assianir : @AleFenech1975 L'ho letto l'anno scorso ?? 'È di questa pasta che siamo fatti, metà di indifferenza e metà di cattiv… -