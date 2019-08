Sul ponte della Ocean Viking l' arte dei migranti

Venezia - archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte Sul Canal Grande : Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, costato 11,6 milioni di euro a fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto ...

Lo speciale Sul ponte Morandi su Sky Tg24 : "Genova per noi" : Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24: "Genova per noi" Mercoledì 14 agosto, dalle 7 alle 15, l’approfondimento con ospiti, testimonianze e inviati in diverse zone della città. Tra le interviste anche quelle a Renzo Piano e a Gino Paoli Parole chiave: ...

Ponte Morandi - a che punto è l’inchiesta Sul crollo : 71 gli indagati : Ponte Morandi, a che punto è l’inchiesta sul crollo: 71 gli indagati Le indagini della procura di Genova a un anno dalla strage del 14 agosto: gli indagati sono accusati a vario titolo di crollo colposo, falso e omicidio colposo. L’ultima relazione dei periti evidenzia "difetti esecutivi e poca manutenzione" del ...

Morandi : 1967 - le carte segrete Sul ponte malato. Dalle crepe alle stranezze del collaudo : l’inchiesta di “Sherlock” domenica in edicola : Fotografie in bianco e nero. Fascicoli sbiaditi scritti a macchina e a mano negli anni ‘60 in cui si parla di fessurazioni, di deformazioni, di sprofondamenti. E poi collaudi da effettuare utilizzando mezzi più leggeri di quelli previsti. È tutto scritto nel fascicolo sul ponte Morandi da mezzo secolo conservato negli archivi della società costruttrice Condotte. domenica il Fatto Quotidiano ne svelerà in esclusiva il contenuto nella seconda ...

Incidente Sul ponte Guerrieri a Modica - si scontrano 3 auto : 3 feriti : Incidente sul ponte Guerrieri nella notte a Modica: si scontrano tre auto chiuso al traffico. Tre feriti

Perù - coppia si bacia in bilico Sul ponte : precipitano e muoiono : La tragedia a Cuzco, in Perù, dove i due fidanzatini si stavano baciando sulla ringhiera di un ponte a 15 metri di altezza: la caduta non ha lasciato loro scampo. Si stavano baciando appoggiati alla ringhiera di un ponte, ma hanno perso l’equilibrio e sono caduti di sotto, morendo. Una tragedia assurda, che si è verificata nella città di Cuzco, in Perù. I due fidanzatini erano avvinghiati sul parapetto del Puente Belén, lei seduta dando le ...

Battiti Live - il gesto di Gabry Ponte Sulla Gregoraci fa discutere : Un gesto fatto per sbaglio oppure voluto? Gabry Ponte in queste ore è finito al centro delle polemiche per via del suo comportamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live. Ormai da anni la showgirl calabrese conduce l’evento itinerante trasmesso su Italia Uno. Anche in questa edizione Radio Norba ha scelto alla guida dei concerti con tantissimi artisti Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Con loro ...

Bitonto. 2 milioni e 400 mila euro per interventi Sul ponte di Lama Balice : Il Consiglio metropolitano, su relazione del consigliere delegato alla Viabilità, Michele Laporta, ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed