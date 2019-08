Softball | Mondiali Under19 2019 | Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto

Softball - Mondiali under-19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona l’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...

Softball - Mondiali under 19 2019 : Italia ko anche contro l’Australia - azzurre al placement round : Arriva la seconda e purtroppo decisiva sconfitta per la Nazionale Italiana di Softball under 19 ai Mondiali di Irvine 2019, con la Selezione del Bel Paese che viene superata per 3-0 dall’Australia, abbandonando di fatto le possibilità di arrivare ad una medaglia. Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che non concedono corse nei primi tre inning, ma lasciano spazio ad alcune situazioni degne di nota, ...

Softball - Mondiali under 19 2019 : Italia surclassata dal Giappone - nella notte la sfida decisiva contro l’Australia : Arriva la prima sconfitta della Nazionale Italiana di Softball under 19 ai Mondiali di categoria di Irvine, con le azzurre che dopo aver sconfitto agevolmente il Sudafrica sono state surclassate dal Giappone con un netto 11-0, in appena quattro inning. Un dominio netto quello delle nipponiche, capaci di sbloccare il punteggio nella prima frazione grazie alla corsa di Araki Yamamoto, a seguito del singolo di Haruka Sumitani, mentre più tardi le ...

Softball - Mondiali femminili under19 : esordio positivo per l’Italia - Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning : Inizia bene il cammino della Nazionale italiana di Softball under 19 ai Mondiali di Irvine (Stati Uniti), con la Selezione del Bel Paese capace di avere la meglio sul Sudafrica per 10-0, in appena quattro inning giocati. Pronti, via e Susanna Soldi mette a segno un doppio, con la stessa giocatrice che completa poi la corsa, a seguito della volata di sacrificio di Giulia Koutsoyanopulos, mentre Noemi Giacometti raddoppia nel corso della seconda ...