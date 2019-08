Sky | Inter a un passo da Alexis Sanchez Martedì visite mediche

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) L’è vicinissima a definire il trasferimento didal Manchester United. Gianluca Di Marzio scrive su Twitter che oggi c’è stato un nuovo incontro del club nerazzurro con il procuratore dell’attaccante e che giàil cileno potrebbe arrivare in Italia per effettuare le. Dopodiché resterebbe solo la firma. L’@e @verso l’intesa finale (sull’ingaggio) con il @ManUtd: nuovo incontro in corso con l’agente. Giàil cileno potrebbe essere in Italia pere poi firma. @SkySport @SkySportsPL @SkySportsNews — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2019 Sarebbero da definire solo alcuni dettagli circa lo stipendio dell’attaccante ma Di Marzio non ha dubbi sul fatto che l’affare sarà concluso. Conte lo voleva già quando allenava Juventus e Chelsea e adesso il suo desiderio sta per essere ...

