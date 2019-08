Sindrome dell’ape regina | come riconoscerla

Fonte : dilei

(Di domenica 18 agosto 2019) Cercare di descrivere cosa significhi essere donna non è facile. Nonostante la parità dei sessi, c’è ancora qualcosa che tormenta la maggior parte di noi. Noi donne sappiamo essere amiche ma anche le peggiori nemiche. Ammettiamolo, in certi casi, sappiamo essere davvero cattive, specie quando siamo mosse da sentimenti di gelosia, invidia e rancore nei confronti di altre donne. Spesso da bambine ci viene insegnato a competere con gli altri, un modo che gli adulti usano per spronarci ad essere migliori. Nel tentativo di migliorarci però, fanno crollare la nostra autostima. In questo modo si scatenano una serie di meccanismi che vogliono farci essere migliori a tutti i costi, non per noi stesse ma per eccellere, per suscitare l’invidia altrui. Questi comportamenti sono tipici delladell’apee interessano soprattutto quelle donne che risentono fortemente ...