Simon trovato morto in un burrone a Scario | era scomparso 9 giorni fa La sua ultima

Cadavere trovato nel sacco a pelo a Piombino : indagati il figlio e la nuora di Simonetta : Sono indagati per occultamento di Cadavere Filippo Andreani e Adriana Rocha, rispettivamente figlio e nuora di Simonetta Gaggioli, l'ex funzionaria della Regione Toscana, trovata Cadavere in un fosso a Piombino, avvolta in un sacco a pelo. Si tratterebbe di un atto dovuto in attesa dei risultati dell'autopsia sulla salma della donna.Continua a leggere