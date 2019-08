Sicilia | messa in sicurezza discarica Mazzarrà | da giunta via libera a mezzo milione euro

Hey mafioso... Prova il nostro panino! Messaggio choc di McDonald’s a Siciliano emigrato in Austria. : È un Messaggio clamoroso, un vero e proprio insulto più che una semplice gaffe, quella di cui si è resa protagonista McDonald’s. La catena di fastfood più famosa e diffusa nel mondo ha infatti scritto un Messaggio ad un suo cliente. Fin qui, tutto normale: si tratta di un semplice atto di marketing, un tentativo di fidelizzare il cliente, di avvicinarsi alle sue esigenze. Niente di tutto questo, perché il cliente in questione si chiama Dario, è ...