Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi consumo energetico (2) : (AdnKronos) - La prima finestra dello stesso bando, invece, è già terminata e stanno partendo le prime iniziative. Il dipartimento Energia ha firmato due convenzioni per l’efficientamento energetico con l’ateneo di Palermo e con l’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. In particolare l’università

Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi consumo energetico (2) : (AdnKronos) – La prima finestra dello stesso bando, invece, è già terminata e stanno partendo le prime iniziative. Il dipartimento Energia ha firmato due convenzioni per l’efficientamento energetico con l’ateneo di Palermo e con l’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. In particolare l’università beneficerà della riqualificazione energetica dell’edificio 14, sede di uffici amministrativi e aule ...

Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi consumo energetico : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Il governo Musumeci stanzia poco più di cinquanta milioni di euro di finanziamenti per incentivi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti, destinati a progetti di enti pubblici e aziende. La prima misura riguarda le imprese. Sono ottanta le iniziative che hanno ricevuto il via libera alla fase di valutazione, mentre altre cento sono state escluse per vari vizi e documentazione ...

Sicilia : dalla Regione in arrivo due milioni per centri antiviolenza e case rifugio : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di abusi e per so

Sicilia : in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale. A darne notizia è l’Assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Abbiamo approvato questa mattina la graduatoria definit

Sicilia : in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale sociale. A darne notizia è l’Assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera: ‘Abbiamo approvato questa mattina la graduatoria definitiva con la quale assegnamo 4.806.476,40 euro a 43 imprese agricole Siciliane, per sostenerne, attraverso i contributi ...

Sicilia : Corrao (M5S) - 'pericolo grano tossico - carico dal Canada in arrivo a Pozzallo' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Sto ricevendo decine di segnalazioni dalla Sicilia orientale dove, a largo delle coste di Pozzallo, sarebbe in attesa di attraccare una nave carica di grano proveniente dal Canada. Sono già in contatto con le autorità doganali per avere riscontro sui controlli e i ris

Sicilia : Corrao (M5S) - ‘pericolo grano tossico - carico dal Canada in arrivo a Pozzallo’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Sto ricevendo decine di segnalazioni dalla Sicilia orientale dove, a largo delle coste di Pozzallo, sarebbe in attesa di attraccare una nave carica di grano proveniente dal Canada. Sono già in contatto con le autorità doganali per avere riscontro sui controlli e i risultati ma chiedo risposte ufficiali da parte della Regione Siciliana cui ho chiesto i documenti amministrativi relativi alle ...