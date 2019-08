Sicilia | in arrivo 50 milioni per incentivi al consumo energetico e alla riduzione delle

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Il governo Musumeci stanzia poco più di cinquantadi euro di finanziamenti peralemissioni inquinanti, destinati a progetti di enti pubblici e aziende. La prima misura riguarda le imprese. Sono ottanta le iniziative che hanno ricevuto il via liberafase di valutazione, mentre altre cento sono state escluse per vari vizi e documentazione mancante. Le aziende avranno trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, prima che venga pubblicata la graduatoria definitiva. In tutto, il bando della Regionena metteva a disposizione trentasettedi euro perdei consumi energetici eemissioni di gas climalteranti e per avviare l’instzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’auto. Gli uffici del dipartimento regionale dell’Energia, diretto ...

