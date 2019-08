Serie A | il ct Roberto Mancini fa i pronostici | “Juve favorita” Le sorprese | Balotelli e

ZeroZeroZero - la Serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero , la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano , sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia . Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Casting per una web Serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli e uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per una web serie con i due attori comici Pino insegno e Roberto Ciufoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per una commedia teatrale di Startup Teatro. Una web serie Sono attualmente in corso le selezioni per aspiranti attori, quindi anche privi di particolari esperienze a livello recitativo, per la realizzazione di una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli come interpreti principali. La serie è collegata ...