Sciame sismico tra Romagna e Toscana | decine di scosse di terremoto “in un’area ad alta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Quasi 40 lediregistrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Lepiù forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una profondità di 6/7 chilometri e per questo sentiti dalla popolazione in modo così netto. Risentimenti che si sono sono diffusi fra lae l’Emilia, nella provincia di Firenze e Forlì e poi a Cesena e Faenza, anche se in modo leggero“, ha spiegato Pignone. “Siamo in un’area adpericolosità sismica per le caratteristiche geologiche, alla luce anche degli eventi del passato, a partire da uno del 1584 che ha ...

