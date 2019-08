Sardegna | turisti ladri di sabbia e molluschi | multe fino a 3mila euro

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Emanuela Carucci Sono stati fermati due francesi e alcuni spagnoli in vacanza a Chia e Bosa. I primi avevano rubato labianca, i secondi alcuni esemplari di pinna nobilis Portavano con sé, nascosti nel portabagagli del loro Suv, circa quaranta chili dibianca rubata dalla spiaggia di Chia, località dellameridionale, divisi in quattordici bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Per questo una coppia difrancesi, in vacanza con i due figli, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La coppia è stata fermata dai militari della guardia di finanza di Porto Torres mentre, con la loro auto, si stavano imbarcando su un traghetto per Tolone, in Francia. I due si sono giustificati dichiarando di non sapere di aver commesso un illecito, avendo solo voluto prendere 'un souvenir' della vacanza in. I militari hanno sequestrato in ...

