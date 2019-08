SANT' ELENA IMPERATRICE | OGGI 18 AGOSTO Le diverse teorie sulla sua sepoltura

Morte Nadia Toffa - Elena SANTarelli : "Se potete - chiedetele perdono per i vostri messaggi orrendi" : Ieri è stato il giorno che ha segnato la scomparsa di Nadia Toffa, la conduttrice e Iena dell'omonimo programma televisivo di Italia 1 che è venuta a mancare dopo una battaglia contro il cancro durata circa due anni.Anche Elena Santarelli ha voluto rendere omaggio alla conduttrice bresciana, morta a soli 40 anni, con alcune Instagram Stories condivise tramite il proprio profilo ufficiale.prosegui la letturaMorte Nadia Toffa, Elena Santarelli: ...

Addio a Nadia Toffa - Elena SANTarelli : 'Dovreste chiedere perdono voi che l'avete offesa' : In migliaia si sono recati alla camera ardente per i funerali di Nadia Toffa, lei eterna guerriera era riuscita ad entrare nel cuore delle persone durante il suo lungo calvario contro un tumore che è risultato incurabile. Una battaglia affrontata sempre con il sorriso e sempre condivisa con i fan e le persone vicine. Le stesse persone che oggi 14 agosto sono accorse alla camera ardente per darle un ultimo saluto. Nadia non era solo una ...

“Malata”. Elena SANTarelli - l’ultima foto mette in allerta i fan : La showgirl, che ha di recente affrontato la difficile malattia del figlio Giacomo, si è mostrata al mare, in costume da bagno. Gli scatti hanno sollevato un polverone accompagnato sempre dalle stesse osservazioni sulla sua eccessiva magrezza. “Capisco quello che hai passato, proprio per questo non posterei queste foto come esempio di bellezza… Sei veramente troppo magra” osserva qualcuno.\\ Qualcun altro si spinge oltre: “Sembri malata”. E ...

Addio a Nadia Toffa - Elena SANTarelli : "Ora - se potete - chiedetele perdono" : La showgirl si scaglia contro gli haters che nei mesi scorsi hanno offeso la conduttrice 40enne, scomparsa oggi dopo la...

Addio a Nadia Toffa - Elena SANTarelli attacca chi le augurava la morte : Elena Santarelli si è spesa anche in passato per difendere Nadia Toffa dagli odiatori del web e oggi ha sentito il bisogno di rivolgersi a loro, facendo leva sulle loro coscienze per tutto il male che è stato augurato alla giornalista durante la sua malattia. La notizia della morte di Nadia Toffa ha colpito tutti. È stato un fulmine, non troppo a ciel sereno, che ha squarciato un'oziosa e calda giornata estiva pre-ferragostana ...

“Prima l’orrore - ora chiedetele perdono”. Nadia Toffa - le parole da brividi di Elena SANTarelli : Elena Santarelli abbraccia i genitori di Nadia e ha un pensiero anche per chi ha scatenato la polemica in seguito alla pubblicazione del libro “Fiorire d’inverno”, che la conduttrice ha scritto in merito alla malattia. “Ciao Nadia” – inizia così il messaggio di addio di Elena Santarelli alla conduttrice delle Iene morta di tumore – Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in ...

"Voi che avete lasciato messaggi orrendi - chiedete perdono". Il dolore di Elena SANTarelli : “Ciao Nadia”, inizia così il messaggio di addio di Elena Santarelli alla conduttrice delle Iene morta di tumore. “Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in silenzio hai sostenuto il Progetto Heal e chissà quante altre associazioni”, scrive nelle sue Instagram Stories riferendosi alla malattia del figlio.Elena abbraccia i genitori di Nadia e ha ...

Elena SANTarelli attaccata su Instagram per la malattia del figlio : lo sfogo : Elena Santarelli perde la pazienza e, dopo l’ultimo attacco su Instagram, si sfoga rispondendo a tono ad un hater. La modella di Latina sta tornando alla vita di tutti i giorni dopo aver attraversato un periodo piuttosto difficile, segnato dalla malattia del figlio Giacomo. Era il 2018 quando Elena aveva confessato su Instagram di aver ricevuto “la diagnosi che nessun genitore vorrebbe ascoltare”. I medici infatti le avevano ...

Nuovo attacco ad Elena SANTarelli che si difende su Instagram : "Mi avete rotto le scatole!" : Ancora una volta Elena Santarelli finisce nel mirino dei followers critici per la sua forma fisica. Già in passato via abbiamo raccontato episodi simili accaduti ad altri beniamini dello spettacolo, tra le ultime c'è Bianca Guaccero che, accusata di essere "troppo magra", a sua volta ha voluto rispondere con una foto nella quale si mostra in forma più che perfetta. Bianca Guaccero dedica (e ...

“Ora basta!”. Per Elena SANTarelli è troppo : c’è di mezzo il dramma del figlio Giacomo : Elena Santarelli stavolta alza la voce. La bionda showgirl non ci sta più e ha deciso prendere una posizione netta. Per il futuro, sono tutti avvisati. Il nodo gordiano è tutto negli attacchi l’ex modella riceve quasi quotidianamente per la sua condizione fisica. Durante le ultime settimane infatti, Elena Santarelli ha postato delle fotografie dove appare in costume sfoggiando un fisico più che perfetto, tonico e muscoloso al punto giusto. Ma, ...

Elena SANTarelli - si sfoga sui social : “Sono stufa - maleducati!” : Elena Santarelli si sfoga sui social e dice basta ai commenti degli haters Ultimamente per Elena Santarelli la vita sui social si sta facendo abbastanza difficile. L’ex modella italiana infatti è sempre più spesso vittima degli attacchi di alcuni follower che la ‘demonizzano’ per la sua forma fisica. Durante le ultime settimane infatti, Elena ha […] L'articolo Elena Santarelli, si sfoga sui social: “Sono stufa, ...

Elena SANTarelli in costume preoccupa i fan : Ma hai una cicatrice? : Elena Santarelli posta su Instagram una foto nella quale il suo fisico super scolpito è messo in bella mostra. Ma i fan notano un dettaglio e chiedono: “Ma quella è una cicatrice?”. Ora che Giacomo è guarito, Elena Santarelli può finalmente godersi le vacanze con la spensieratezza più assoluta. Così, per questo nuovo inizio, la bellissima showgirl ha scelto come destinazione Formentera dove si sta rilassando in riva al mare in ...

“Ma lì che hai?”. Elena SANTarelli posa in bikini - ma il dettaglio viene notato : Elena Santarelli, sempre più bella. La showgirl si mostra sui social mostrando un fisico tonico e definito che, neppure a dirlo, ha mandato in visibilio i suoi tanti fan. Eppure, tra le tante foto in bikini postate da Elena Santarelli ce n’è una che ha fatto sobbalzare gli utenti della rete sulla sedia. Nel dettaglio si tratta di uno scatto in cui indossa cappello di paglia e costume rosso, migliaia i like, decine i commenti negativi con alcuni ...

Elena SANTarelli vittima dello skinny shaming. Un utente l'accusa di mentire sulla sua alimentazione : Solo poche settimane fa la showgirl si era trovata protagonista di un episodio simile. I follower credono sia "troppo magra" e "troppo muscolosa". Troppo magra, troppo grassa, troppo perfetta. Qualsiasi sia la forma fisica delle star non va mai bene agli utenti social, sempre più impiccioni. Ne è una vittima Elena Santarelli, costantemente accusata di essere “troppo magra”.\\ Lo “skinny shaming” è una branca del "body shaming", e ...