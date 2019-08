Salvini | Senza elezioni ci si risiede al tavolo

Fonte : blogo

(Di domenica 18 agosto 2019) Nel primo pomeriggio di oggi Matteoha fatto una diretta Facebook per parlare del fatto che la Spagna ha offerto un porto per lo sbarco della Open Arms, ma ha finito per affrontare tutt'altro argomento, ossia quello che in questi giorni lo manda di più in confusione: la crisi di governo da lui stesso innescata e finita presto fuori dal suo controllo.Anche se ripete di non avere paura e di non voler mollare,ha evidentemente il timore che M5S e PD possano creare una maggioranza alternativa, che peraltro sarebbe anche più ampia di quella giallo verde. Per questo in diretta social ha ancora una volta indottrinato i suoi follower:"Renzi e Boschi sono il passato, non perché lo dice Matteoma perché lo hanno detto gli italiani in una, due, tre, dieci"E poi ancora:"Farò di tutto per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra ...

