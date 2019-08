Salvini prepara la prossima mossa Morisi annuncia che parlerà

Crisi di governo : Conte prepara il discorso per il Senato - addio a Salvini più vicino : Il premier Giuseppe Conte sta preparando il discorso che pronuncerà tra pochi giorni in Senato e in molti sono certi che "dirà addio" al leader leghista Matteo Salvini. La rottura, a questo punto, pare insanabile: Salvini, che nemmeno una decina di giorni fa chiedeva "pieni poteri" agli italiani, potrebbe ritrovarsi senza governo e senza elezioni. Di Maio, infatti, non ha voluto cogliere i segnali di pace lanciati dall'ormai ex alleato e i ...

Crisi di governo - l’addio di Conte a Salvini : il premier prepara il discorso La rottura ormai è insanabile : L’idea che la «pace» rinvierebbe di pochi mesi la richiesta di urne della Lega. Ma la stella Salviniana sta riemergendo appannata e ammaccata dalle minacce, i proclami in spiaggia e le mezze marce indietro

DIETRO LE QUINTE/ Il no - a Salvini - degli Usa prepara il governo del Presidente : Crisi di governo. Il partito americano in Italia ha mollato Salvini dopo che il vicepremier non ha saputo rassicurare gli Usa su alcune scelte strategiche

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la flat tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...

Salvini alla rom che gli ha augurato un proiettile : 'Preparati - arriva la ruspa' : È destinata a far discutere l'intervista rilasciata da Matteo Salvini ai microfoni di Sky Tg24. Il ministro dell'Interno, infatti, ha replicato duramente ad una donna rom che, raggiunta da Il Giornale, aveva espresso pensieri poco ortodossi nei confronti del responsabile del Viminale, affermando che si sarebbe meritato un proiettile alla testa. Queste parole, evidentemente, non sono sfuggite al leader della Lega, il quale ha risposto aspramente ...

Matteo Salvini e la campagna d'agosto nelle regioni del Sud. Retroscena : così si prepara al voto : E' stato ribattezzato "il giretto estivo al Sud" ma la campagna d'agosto programmata segretamente da Matteo Salvini nelle regioni del meridione è solo l'anticipazione della vera campagna elettorale. Quella per le nuove elezioni politiche. Il leader della Lega, rivela La Repubblica in un Retroscena,

DALLA CINA/ Lao Xi : la tregua Salvini-Di Maio prepara il dopo-Conte : Il prsidente del Consiglio Giuseppe Conte non conta più: ieri l'incontro Salvini-Di Maio ha fatto a meno di lui. Il suo ruolo di sintesi è terminato